Регулятор надав інструкцію щодо скарг на якість електроенергії

На першому етапі потрібно написати скаргу до обленерго

Потребители могут подать письменную жалобу электрораспределительной компании на неудовлетворительное качество электрической энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, жалоба рассматривается в течение 15 дней, а в случае проведения измерений - в течение 30 дней. В случае несоблюдения указанных сроков компания предоставляет компенсацию.

Если компания отклоняет жалобу потребителя, она должна предоставить документы, которые подтверждают его вину или результаты измерения (в течение не менее 7 дней), подтверждающие соблюдение параметров показателей качества электрической энергии, добавила она.

В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы потребитель может обратиться в НКРЭКУ, отметила Кривенко.

"Компания устраняет причины неудовлетворительного качества: в срок 30 дней в случае возможности их устранения оперативными действиями персонала; в срок 180 дней в случае необходимости проведения строительных работ или замены элементов сети", - написала председатель НКРЭКУ.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Отметим, председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что для бытовых потребителей компенсация за некачественную электроэнергию составит от 100 до 200 грн.