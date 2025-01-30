Регулярная военная поддержка Киева Западом может заставить Путина пойти на уступки, - ISW

Теория победы российского диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины. Однако постоянная западная военная помощь Киеву может заставить его пойти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркнули, что речь идет именно о регулярной помощи.

"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", - говорится в отчете.

В то же время, в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важные вооружения и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России.

В отчете также сказано, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помоги в финансировании военной помощи США Украине.