Регулярная военная поддержка Киева Западом может заставить Путина пойти на уступки, - ISW
Теория победы российского диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины. Однако постоянная западная военная помощь Киеву может заставить его пойти на уступки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики подчеркнули, что речь идет именно о регулярной помощи.
"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", - говорится в отчете.
В то же время, в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важные вооружения и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России.
В отчете также сказано, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помоги в финансировании военной помощи США Украине.
Помощь США Украине
Напомним, на днях администрация нового президента США Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдаче грантов. В западных СМИ предлагают, что вопрос, вероятно, касается и военной помощи Украине.
Тем временем руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко отрицает данную информацию, заявив, что военная помощь Киеву от Штатов не прекратилась.
"Военная помощь США для Украины ПРОДОЛЖАЕТСЯ по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Подробнее распишу позже, но не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста", - написал Коваленко в Telegram.
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