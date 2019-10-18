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Регламентному комітету надійшло подання на Дубневича

Новини » Політика    18.10.2019 - 13:43
Регламентному комітету надійшло подання на Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (з відкритих джерел)

Подання на Дубневича надійшло Комітету з питань Регламенту та організації роботи ВР

Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради України надійшло подання на нардепа Ярослава Дубневича. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила глава секретаріату комітету Марія Нехоца.

Як вона зазначає, в депутата є 5 днів для надання пояснень.

"Подання надійшло до комітету. Наразі в депутата є 5 днів для надання пояснень. Згідно законодавство воно буде розглянуто на засіданні комітету", - повідомила Нехоца.

"У поданні йдеться про три речі: подання на зняття недоторканності, затримання і арешт нардепа", - додала глава прес-служби Верховної Ради Ірина Карпелюк.

Нагадаємо, вчора генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

За словами Рябошапки, Генеральна прокуратура України готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах. Один з епізодів - неправдиве декларування відомостей, другий епізод стосується корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру подання про зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

До цього НАЗК повідомляло, що у декларації нардепа Богдана Дубневича були виявлені порушення.

ГПУ оголосить Дубневичу підозру у двох епізодах Рябошапка підписав подання на нардепа Дубневича
Новини України регламентный комитетДубневич
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