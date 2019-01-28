У регіонах зафіксовано 171 факт щодо порушень передвиборної агітації

Представники ОПОРИ подали 171 заяву та звернення щодо порушень передвиборної агітації

Представители гражданской сети ОПОРА в регионах подали 171 заявление и обращение относительно нарушений порядка предвыборной агитации и финансирования выборов. Об этом заявила координатор избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"По состоянию на сейчас представители ОПОРА в регионах подали 171 заявление и обращение относительно нарушений порядка предвыборной агитации и финансирования выборов как таковых", - сказала Айвазовская.

В свою очередь командующий Нацгвардии Юрий Аллеров отметил, что в ведомстве осуществляется необходимый комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении предвыборной кампании.

Напомним, ранее председатель МВД Арсен Аваков заявил, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно. Также Аваков подчеркнул, что вся предвыборная агитация кандидата обязана быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь четкую информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилию ответственного за выпуск.