Для реформи "Укрзалізниці" немає політичної волі, - нардеп

"Питання перше - це шалена корупція, на яку, на жаль, не реагують ні правоохоронці, ні керівництво компанії. Ви знаєте, що дуже відомий член правління - Сергій Лєщенко - знов повинен очолити напрямок боротьби з корупцією? Але ж нічого не змінилося за час його роботи в УЗ - корупція і надалі процвітає. Уже другу каденцію поспіль він отримуватиме шалені кошти, які йому платимо ми з вами. І друге питання - це відсутність постійного менеджменту, тому що 95% - це тимчасові призначенці. Тому ситуація у державному концерні сьогодні кричуща", - розповів Бондарєв.



Депутат звернув увагу на те, що на сьогодні 9 з 19 тис. км залізничних колій потребують негайного ремонту, проте кошти на це не виділяються. При цьому він нагадав, що тарифи на перевезення залізницею постійно підвищуються, і, на що керівництво УЗ використовує додаткові кошти, невідомо.



"Сьогодні тарифи підвищили вдвічі, вперше - літом, а зараз з 1 січня - знову здорожчання. На що використовуються ці кошти? Ми купуємо якісь там вагони, ми плануємо списувати якісь вагони, але ж для того, щоб мати нові вагони, щоб вони рушили залізницею треба мати колії, треба мати локомотиви. А локомотиви в нас зношені на 95%", - пояснив Бондарєв.



На його думку, вивести компанію з кризового стану може лише комплексна реформа, яка була ухвалена ще два роки тому, проте досі не реалізована.



"Два роки тому Кабінет Міністрів України прийняв постанову про реформу УЗ, у якій йшлося про те, що треба розділити пасажирські перевезення, вантажні перевезення та інфраструктуру на різні компанії. Управління цими напрямками повинно бути в руках професійного менеджмента. На жаль, цього не робиться", - сказав Бондарєв.