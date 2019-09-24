Реформування ГПУ не заблокує розслідування злочинів на Майдані, - Чумак

Головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що жодного блокування розслідувань злочинів на Майдані у зв'язку з реформуванням Генеральної прокуратури не буде. Про це він сказав в ефірі UA: Українське радіо.

Чумак зазначив, що постійно контактує із начальником управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займається розслідуванням злочинів на Майдані, Сергієм Горбатюком.

"Жодних блоків не існує. Всі необхідні документи для продовження розслідування на сьогоднішній день відновлені... Я сподіваюся, що він (Сергій Горбатюк, - ред.) отримає всі можливості продовжувати ці справи і в новій прокуратурі. Ми обговорили і спосіб, і форму, як це робити. Я думаю, що більше такого не буде - ніякого блокування цих справ не буде", - сказав головний військовий прокурор.

Він також наголосив, що достатня кількість людей вже засуджені за злочини на Майдані.

"Достатньо великій людей вже оголошені підозри, але без сумніву люди хочуть бачити там "найгучніших" підозрюваних, а більшість з них знаходяться в Росії, за кордоном", - додав Чумак.

Нагадаємо, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект авторства президента №1032 щодо реформування Генеральної прокуратури України.

Відповідно до тексту законопроекту, глава держави пропонує реформувати Генеральну прокуратуру України в Офіс генерального прокурора. Також пропонується ліквідувати військову прокуратуру та провести переатестацію всіх працівників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Законопроект №1032 про реформування Генпрокуратури України був прийнятий Верховною радою у другому читанні. 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа 19 вересня.