Реформа жилищной политики не сужает права военных, - Шуляк

Жилищная реформа не лишит военных права на жилье, а наоборот государство вводит четкие и прозрачные механизмы. Военные смогут получить жилье в собственность, во временное пользование как служебное или через финансово-кредитные программы.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Телеграфа".

"Устаревший Жилищный кодекс 1983 года, который отменяется после принятия законопроекта №12377, на самом деле совсем не предусматривал бесплатное жилье в собственность, несмотря на распространенные мифы", - пояснила парламентарий.

Он, по ее словам, гарантировал только пользование жильем, а не передачу права собственности. А предубеждение о том, что государство "должно обеспечить жильем" - следствие массовой приватизации в 90-х годах.

"На практике это выглядело так: служебное жилье, приобретенное за государственные средства, массово выводилось из обращения и переходило в частную собственность. Это происходило довольно пестро, очень часто в собственность не к тем людям, которые действительно в этом нуждались. В то же время сама система служебного жилья почти не развивалась и поэтому сейчас его катастрофически не хватает. Более того, почти нет", - отметила нардеп.

По ее словам, именно поэтому жилищная реформа не сужает права, а создает основу для прозрачного жилищного обеспечения, в том числе военных. Законопроект, на днях принятый в первом чтении не меняет норм специального закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", где четко определено: военные с выслугой более 20 лет, уволенные по возрасту или состоянию здоровья, а также семьи погибших имеют право на бесплатное жилье в частную собственность. Однако также сохраняется право на служебное жилье.

"Никаких норм о принудительном выселении после завершения службы в законе нет. Вопросы жилищных прав военных остаются в сфере действия отдельного закона, который и в дальнейшем будет регулировать эти гарантии", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом предложений силовых структур - именно для того, чтобы учесть все особенности службы военных, полиции и спасателей.

Каким будет жилье для военных: собственность, аренда, служебное жилье

Законопроект №12377 предусматривает возможность для военных получить жилье в несколько способов:

в собственность - через отдельную государственную программу для категорий, которые имеют на это право по действующему законодательству;

во временное пользование - как служебное жилье на период службы;

через финансово-кредитные механизмы - в том числе ипотеку, аренду с правом выкупа, социальные программы.

"Наша цель - обеспечить доступ к жилью не только через льготы, а через понятные и адресные инструменты. Главное, чтобы эти механизмы работали без коррупции", - акцентировала Елена Шуляк.

Жилье будет не только для военных, но и для других категорий

Социальная аренда и программы аренды с выкупом будут доступны не только военным, но и переселенцам, молодым семьям, многодетным семьям, малообеспеченным. Но определяющим будет именно доход.

То есть реформа, отметила парламентарий, будет учитывать реальное имущественное положение семей.

"Приоритет будут иметь те, кто действительно не может позволить себе жилье - не формальный статус, а финансовая состоятельность. Это европейский подход - ориентироваться не только на статус, а на возможности конкретной семьи. Именно поэтому мы закладываем инструменты, которые позволят развивать жилищную политику даже без больших государственных дотаций", - подчеркнула Шуляк.