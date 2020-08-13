Реформа ОПК торкнеться зміни і в приватному оборонному секторі, - віце-прем'єр

Реформа оборонно-промислового комплексу в Україні торкнеться зміни, як в державному, так і приватному оборонному секторі. Найближчим часом Верховна рада має розглянути законопроекти, які дозволять розпочати процес реформування.

Про це на брифінгу в Харкові заявив віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський.

Він зазначив, що оборонно-промисловий комплекс потребує реформування, оскільки протягом останніх 10 років в Україні не було дієвого центрального органу влади, який відповідав би за формування промислової політики.

"З точки зору реформування ОПК - воно буде складатися не тільки в реформуванні державного концерну "Укроборонпром", це буде стосуватися і приватного сектора. Зрештою, ми потребуємо загальної реформи оборонної промисловості, а не лише державного сектора", - сказав Уруський.

Він відзначив, щоб почати процес реформи ОПК парламенту необхідно розглянути закони про корпоратизацію підприємств та особливості управління у сфері оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо, у середині липня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолив Уруський.

Також повідомлялося, що у Міністерстві ОПК не бачать можливості для співпраці між Україною і Росією в сфері оборонно-промислового комплексу.