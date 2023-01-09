Реформа градостроительства предусматривает до 5 лет заключения за уничтожение архитектурного наследия, - Шуляк

"Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города - незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры. Наказания предусмотрены очень строгие: до 5 лет лишения свободы", - сказала она.

Шуляк пояснила, что законопроект фактически является дополнением к базовому документу реформы градостроительства - законопроекту №5655, принятому парламентом 13 декабря 2022 года.

"Мы не могли включить эти положения до самого 5655, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами", - пояснила Шуляк.

Напомним, согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.

В частности, документ вводит механизм против уничтожения исторического наследия. Электронная система автоматически заблокирует выдачу разрешений на строительство, если застройщик попытается демонтировать или повредить памятник архитектуры.

Также РБК-Украина писала, что страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства в Украине.

Детальнее о том, как реформа градостроительства будет бороться с коррупцией на местах - читайте в статье РБК-Украина.