Реформа ГПУ: в окремих регіонах звільнили понад 30% прокурорів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що через непроходження атестації в деяких регіонах України було звільнено понад 30% прокурорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За словами Венедіктової, такі масштабні скорочення можуть дестабілізувати роботу окремих регіональних прокуратур та суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи.

"Через непроходження атестації в прокуратурах окремих регіонів звільнено понад 30% прокурорів. Це може дестабілізувати не лише роботу окремо взятої прокуратури, а й суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи в цілому", - заявила вона.

Генпрокурор зазначила, що атестація регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину.

"Зараз триває робота по створенню кадрових комісій", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 березня до Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону про реформування органів прокуратури.

Також РБК-Україна писало, що після переатестації в Генпрокуратурі залишилося працювати менше половини прокурорів. До реформи в Генпрокуратурі працювали майже 1400 прокурорів, але після переатестації залишилося всього 680.