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"Референдумы" оккупантов: СБУ обратилась к украинцам с важным заявлением

Фото: СБУ просит украинцев передавать информацию о "референдумах" на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности обратилась к украинцам с призывом передавать информацию о проведении "референдумов" на оккупированных территориях. Данные можно посылать в чат-бот ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Каждый, кто организует российские псевдореферендумы на нашей земле, будет наказан! Чтобы это произошло как можно быстрее - присылайте информацию в чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СБУ уже собирает данные об оккупантах, проводящих этот "избирательный" фарс, и о коллаборантах, помогающих врагу.

"Любая информация важна! Поэтому присылайте все, что вам известно (фамилии организаторов, коллаборантов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и т.д.") - призвали в СБУ.

Указано, чтобы отправить данные, достаточно открыть соответствующую вкладку в чат-боте и ввести известную вам информацию.

"Мы гарантируем конфиденциальность и то, что каждое сообщение будет тщательно проработано следователями СБУ", - добавляют в сообщении.

Напомним, что сегодня продолжается второй день так называемых "референдумов" оккупантов на захваченных территориях.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты, угрожая оружием, заставляют "голосовать" жителей на псевдореферендуме.

Добавим, между тем в Херсонской области захватчики заставляют людей "голосовать" и за своих родственников.

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Служба безопасности УкраиныРеферендум