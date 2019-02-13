На референдумі за вступ до НАТО проголосували би 80% киян

Підтримка вступу до НАТО в Києві вища, ніж в цілому по Україні

Две трети жителей Киева (65,8%) поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения соответствующего референдума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Собираются проголосовать против 15,8% жителей столицы, 11,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 6,9% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос.

Таким образом, 80,6% киевлян, которые примут участие в референдуме, проголосуют за вступление в НАТО, отмечают социологи.

По данным опроса, 50,9% киевлян считают, что закрепление в Конституции стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО будет иметь практические последствия - реальное достижение Украиной членства в ЕС и НАТО. Не считают так - 31,9%. Еще 17,2% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", который был проведен в октябре - ноябре 2018 года, в референдуме относительно вступления в НАТО приняли бы участие 76% граждан, а голоса распределились бы следующим образом: 53% - за, 47% - против.

Как сообщало РБК-Украина, 7 ноября Верховная рада одобрила изменения в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.