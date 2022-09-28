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"Референдум" в Запорожской области посетили менее процента жителей

Фото: "Референдум" в Запорожской области посетили менее процента жителей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Незаконный "референдум" в Запорожской области посетили всего 0,5% жителей оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря сопротивлению гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Вчера был такой факт, который уже может видеть все наше государство, когда россияне опубликовали количество людей, пришедших на голосование. Они декларируют, что фейковый "референдум" проходил во всей Запорожской области, а если взять все опубликованные ими цифры можно смело сказать, что по их данным проголосовало 0,5% тех людей, которые должны голосовать", - заявил Федоров.

Мэр пояснил, что столь низкая явка обеспечивалась сопротивлением местных, которые не участвовавли в фейковом "референдуме".

По словам Федорова, несмотря на этот фарс, власти продолжат начислять пенсии, зарплаты и другие выплаты.

Напомним, что в Мелитополе оккупанты угрожали депортировать за отказ голосовать на "референдуме".

Также, оккупанты заставляли мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме.

Позже стало известно, что против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции.

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