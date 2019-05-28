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Референдум про угоди з РФ можуть провести в обхід Конституції, - експерт

Новини » Політика    28.05.2019 - 11:08
Референдум про угоди з РФ можуть провести в обхід Конституції, - експерт
Фото: Юлія Кириченко (rpr.org.ua)

Референдум про угоди з Росією можуть ініціювати указом Зеленського

Референдум про мирні угоди з Російською Федерацією можуть провести в обхід Конституції і парламенту прямим президентським указом. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голос народу: навіщо Зеленському референдум про мирну угоду з Росією".

Зокрема, співголова "Реанімаційного пакету реформ" Юлія Кириченко не виключає, що референдум спробують провести в обхід Конституції і парламенту прямим указом президента Володимира Зеленського. Зазначимо, врегулювати процедуру таким чином в ході виборчої кампанії пропонувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Тоді це інструмент, щоб за допомогою референдуму вийти за межі своєї влади. Як правило, це призводить до диктатури", - уточнила Кириченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський ініціює внесення законопроекту про референдум.

До цього в Кремлі відреагували на ідею про референдум в Україні щодо переговорів з РФ. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, "Кремль очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання мінських домовленостей" і нормалізації двосторонніх відносин з Росією. В той же час Москва поки не бачить кроків у даному напрямку.

 

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