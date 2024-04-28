Реестр "Оберег": что это и какие данные о военнообязанных в него вносят

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Что такое "Оберег" и для чего нужен

Реестр "Оберег" - это проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, электронная база данных для хранения информации, необходимая для ведения военного учета. Как объясняли в Минобороны, цель создания "Оберега" состоит в полной цифровизации процессов - от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий (ВВК).

Также он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора (в том числе для избежания отправки повесток второй, третий раз уже воюющих людям), исключить любые коррупционные риски и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Проще говоря, эта система поможет избавиться от бумажных папок в ТЦК, а люди не будут стоять в очередях за справкой.

В Министерстве обороны также назвали какие услуги будут запущены на базе реестра, в том числе:

услуга электронного бронирования военнообязанных граждан,

электронный военный учетный документ (военный билет). Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина - где он стоит на учете или пригоден к службе.

Ожидается, что благодаря единому реестру удастся быстрее получить информацию о тех, кто еще не стоит на учете.

Какая информация будет содержаться в реестре

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. "Оберег" наполняется информацией, собранной работниками ТЦК и СП, а также данными из разных государственных реестров. В частности, Минобороны сделало уже шесть важных интеграций в "Обереге" с Государственной налоговой службой, с Минюстом относительно государственного реестра актов гражданского состояния, с Государственной судебной администрацией, с Государственной пограничной службой и т.д. и сейчас на очереди Пенсионный фонд.

"Можно констатировать, что "Оберег" уже работает с самыми большими реестрами", - заявила в марте заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и добавила, что продолжается процесс обеспечения сотрудников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберегом". Как сообщили в Минобороны, в реестр вносят следующую информацию:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные (реквизиты внутреннего и загранпаспорта), индивидуальный налоговый номер;

место жительства;

семейное положение, сведения о членах семьи;

сведения об образовании, специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

Кроме того, в "Оберег" вносят данные о выезде за границу, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и реквизиты водительских удостоверений (серия и номер удостоверения, дата выдачи, орган, выдавший документ, срок действия, категория ТС).

Таким образом, информация будет появляться в реестре сразу после того, как лицо сдаст экзамены на получение водительского удостоверения и получит его. При этом согласие лиц на обработку персональных данных для целей реестра не требуется.

Кто имеет доступ

На сегодняшний день доступ к реестру имеют Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП как органы ведения реестра.

В настоящее время у военнообязанных есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре "Оберег", однако только если лично обратиться в ТЦК и СП и сформировать письменный запрос. Восстановить данные можно через личное обращение в ТЦК. Также военнообязанный может инициировать проведение проверки, касающейся правдивости данных в реестре.

Впрочем, в онлайн режиме военнообязанные смогут увидеть информацию о себе в "Обереге" через электронный кабинет. Когда его запустят, лицо сможет зарегистрироваться и дистанционно проверять данные и подавать сведения о себе в ТЦК.