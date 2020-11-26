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Реєстр виборців став доступний на порталі "Дія"

Автор: РБК-Україна

В Україні з сьогоднішнього дня профіль виборця став доступний на порталі "Дія". Українці зможуть перевірити свою інформацію прямо на порталі державних послуг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в Facebook.

Повідомляється, що тепер свою інформацію як про виборця можна знайти на цьому порталі.

Завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні наступні дані:

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  • місце реєстрації
  • адреса голосування
  • адреса виборчої комісії

Тепер користувачі порталу можуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу, а також знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося

Нагадаємо, раніше повідомлялося з 1 грудня 2020 року громадяни України зможуть проводити касові операції в банках з допомогою електронних документів в додатку "Дія". Цього буде достатньо для ідентифікації клієнта.

Зазначимо, Міністерство цифрової трансформації має намір за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. Якщо держпослугу не зможуть оцифрувати, то її скасують.

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