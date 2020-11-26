ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З грудня в банку можна буде скористатись електронним паспортом

Україна, Четвер 26 листопада 2020 05:45
З грудня в банку можна буде скористатись електронним паспортом
Фото: смартфон (pexels)
Автор: РБК-Україна

З 1 грудня 2020 року українці зможуть проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку "Дія". Цього буде достатньо для ідентифікації клієнта.

Про це повідомили в Національному банку.

Відповідне нововведення НБУ анонсував серед інших, які покликані спростити проведення касових операцій банкам.

"При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт", - повідомили в НБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації має намір за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. Якщо держпослугу не зможуть відцифрувати, то її скасують.

Нагадаємо, нещодавно у мобільному додатку "Дія" з'явилася можливість додати електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років. Свідоцтво про народження дитини зможуть собі додати обоє батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українидія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся