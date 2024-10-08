Именитый украинский тренер остался без работы за границей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

59-летний тренер завершил сотрудничество с "нефтяниками". Стороны заранее расторгли контракт по обоюдному согласию.

Григорчук возглавил "Нефтчи" перед новым сезоном. Со стартом азербайджанской Премьер-лиги столичный гранд попал в полосу неудач. Команда никак не могла узнать вкус побед, сведя вничью 5 матчей чемпионата из девяти с четырьмя поражениями.

Последней каплей для Григорчука и руководства "Нефтчи" стало поражение от "Кяпаза" из Гянджи. "Нефтяники" дважды вели в счете на протяжении поединка, но драматически уступили (3:4). В настоящее время столичный коллектив идет на предпоследней строчке Премьер-лиги.

Кто такой Роман Григорчук

Уроженец Ивано-Франковской области, воспитанник коломыйского "Сельмаша". На уровень команд мастеров попал в 1988 году в составе главной команды региона – "Прикарпатья".

Позже защищал цвета шепетовского "Темпа", австрийского "Санкт-Пельтена", польской "Петрохимии", криворожского "Кривбасса", "Сатурна" из российского Раменского, австрийского "Динабурга". Дважды возвращался в "Прикарпатье". В чемпионате Латвии начал карьеру тренера с роли ассистента.

Впоследствии самостоятельно тренировал латвийские "Динабург" и "Вентспилс" (3-кратный чемпион и дважды обладатель Кубка Латвии), запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" (дважды), азербайджанскую "Габалу", казахскую "Астану", "Шахтер" из белорусского Солигорска. Дважды стал чемпионом Казахстана и однажды – Беларуси, завоевал по Суперкубку стран.