Спикер ОТГ "Луганск" рассказал о новой тактике врага на Торецком направлении

На Торецком направлении враг изменил тактику. Теперь вместо крупных атак россияне применяют малые пехотные группы по 3-4 человека, которые пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Луганск", подполковника Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.
Запорожец отметил, что по состоянию на сейчас в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" уменьшилось количество штурмовых действий с российскими войсками.
"В целом по нашей оперативной зоне изменилось среднесуточное количество штурмов, их стало меньше. Возможно, из-за того, что враг свои усилия сосредотачивает в том числе и на Покровском направлении", - сказал он.
По его словам, в зоне ответственности ОТГ "Луганск" оккупанты сейчас сосредотачивают усилия в направлении Яблоновки и Александро-Калинового на Торецком направлении.
Он сообщил, что бронированной техники пока не фиксируется. Запорожец пояснил, что оккупанты пытаются накапливаться, в том числе малыми пехотными группами для того, чтобы продолжать штурмовые действия.
"Они применяют лестницы для преодоления противотанковых рвов. Однажды замечали обычную лестницу, в другой - смогли где-то железную притянуть, и еще один момент, что применяют стволы деревьев, где или вкручивают что-то похожее на ступеньки для того, чтобы бросить это в противотанковый ров и потом спуститься по этому стволу дерева на другую сторону", - рассказал Запорожец.
Спикер подчеркнул, что армия РФ применяет эту тактику, чтобы продолжать штурмовые действия.
Напомним, что ранее сегодня командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач рассказал, что на Краматорском направлении российские штурмовики пытаются прорываться к позициям ВСУ в одиночку, на мотоциклах или даже в костюмах собак.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более миллиона солдат. За минувшие сутки потери российских террористов составили еще 980 солдат. Также Силы обороны обезвредили:
В то же время сегодня, 25 июля, Генеральный штаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте и показали обновленные карты поля боя.
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