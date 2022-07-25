"Мова йде не про мобілізацію". Резніков пояснив, навіщо чоловікам вручають повістки

Міністр зазначив, що проблем з мобілізацією в Україні немає, а в армії, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції.

"Якщо сьогодні відбувається мобілізація - це за певними особливими спеціальностями. Наприклад, є програми підготовки наших воїнів у Великій Британії. 10 тисяч вони готові готувати і вже кілька батальйонів проходить там навчання. Для таких відряджень можуть шукатися додаткові фахівці, бажано зі знанням англійської мови", - сказав він.

Резніков додав, що центри комплектації, звісно, продовжують працювати. Однак повістки чоловікам призовного віку вручаються не для мобілізації.

"Коли вручається повістка - мова йде не про мобілізацію, мова йде про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись. Ті вручення, це в першу чергу наведення порядку", - пояснив міністр.

У той же час Резніков виступив проти ідеї вручення повісток в якості покарання за якісь порушення.

"Це дискредитація і цього не повинно бути", - додав він.