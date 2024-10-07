Меняйся или умри. Как Ребров вынужденно на "революцию" в сборной Украины пошел

Разбор кадровых изменений в рядах сборной Украины перед поединками против Грузии и Чехии – в материале РБК-Украина .

После неудачного старта в Лиге наций в тренерский штаб "сине-желтых" улетело немало копий. Обозреватели и болельщики высказали немало критических замечаний сборной Украины. Впрочем, краеугольным камнем претензий был кадровый вопрос.

На матчи против Албании и Чехии Ребров пригласил нескольких ветеранов. И если к капитану сборной Андрею Ярмоленко вопросов было немного (основной в составе киевского "Динамо" со старта сезона), то к двум другим – гораздо больше. Сергей Сидорчук в составе "Вестерло" к тому времени провел "аж" 30 минут в чемпионате Бельгии, а Тарас Степаненко выпал из стартовой обоймы донецкого "Шахтера".

Ладно, последний вышел в основе против чехов, когда "динамовец" Владимир Бражко оказался не готов сыграть два подряд поединка. А вот экс-капитан "Динамо" просидел на скамье запасных матч против албанцев, а в заявку на второй вообще не попал и отбыл в Бельгию овладевать такой же ролью в клубе. Ярмоленко же досталось за невнятную игру.

Итак, на октябрь публика ждала перемен. И дождалась! Пусть половинчатых: Сидорчук не попал в список вызванных Ребровым вообще, Ярмоленко – только в резервный перечень, а единственным полевым футболистом 30+ остался Степаненко. Правда, невызов Ярмоленко спровоцировал ряд слухов, по самому печальному из которых ветеран и капитан национальной команды узнал о решении тренера... из сети.

Негатив попытались перекрыть позитивом. Дебютный вызов в сборную Украины получил Дмитрий Крыськив. Хавбек "Шахтера" превратился в универсального исполнителя средней линии "горняков" – новейший вариант сочетания свойств классических 6-го и 8-го номеров. Однако и здесь революционность решения имела практическую почву. Из-за травм национальная команда потеряла Александра Зинченко ("Арсенал") и Руслана Малиновского ("Дженоа").

В то же время, другие новички были условными. Защитник Богдан Михайличенко из житомирского "Полесья", а также его одноклубник Алексей Гуцуляк и еще один вингер – Александр Зубков из "Шахтера" – вернулись в национальную команду. Критику вызвал очередной малопонятный аванс Максиму Таловерову. Он и в составе ЛАСКа из австрийского Линца далеко не безусловный футболист основы, и в сборной упорно сидит на скамейке запасных.

Обозреватели и болельщики хотели ощутимых перемен. Но полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк снова поедет в лагерь молодежки, а забивной на старте сезона хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко попал только в резерв Реброва. Там же оказался вингер Александр Назаренко ("Полесье").

Шанс на перемены появился с новой серией травм основных исполнителей сборной Украины. В лазарет попали вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, защитник Виталий Миколенко ("Эвертон"), а затем еще два "динамовца – Александр Пихаленок и упомянутый ранее Бражко. Кроме того, начала циркулировать информация о неготовности к октябрьскому циклу и Степаненко.

Ребров сперва перевел в основной список Ярмоленко и защитника американского "Остина" Сватка. Позже "повышение" получил и хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, которого не может интегрировать в национальную команду уже третий тренер подряд. Только следующий приглашенный попал в категорию сенсационных – центрхав "Александрии" Иван Калюжный.

Для 26-летнего воспитанника "Динамо", который на взрослом уровне заиграл в харьковском "Металлисте 1925", этот вызов в сборную – дебютный. Случай Калюжного следует отнести к положительным. Его приглашение в национальную команду станет четким сигналом футболистам из Премьер-лиги вне дуэта грандов, что добросовестным трудом можно достичь признания.

Если же брать практическую сторону дела, то позитива меньше. Хавбека пригласили, чтобы подстраховать здесь и сейчас. Тренерский штаб сборной вряд ли рассчитывает на него в длительной перспективе, так что целесообразнее было бы вызвать кого-то другого. К примеру, Ярмолюку фактически нечего делать в молодежной сборной Украины. Команда Уная Мельгосы обеспечила выход на Евро-2025, поэтому могла бы обойтись без легионера.

Хавбеку "Брентфорда" – 20 лет. Он входит в обойму наставника "пчел" Томаса Франка и уже наиграл 31 матч в английской Премьер-лиге. Немного более опытных исполнителей первой сборной могут похвастаться подобным. Конечно, в игре молодого хавбека еще много огрехов, но он принадлежит к тем, кто будет костяком сборной в скором будущем. Да и когда экспериментировать с молодежью, как не сейчас? Лига наций же пришла на смену товарищеским поединкам сборных.

Калюжный и Ярмолюк – не конкуренты. Первый, вероятнее всего, прямая замена Бражко и Степаненко, которые остаются главными "шестерками" отечественного футбола. На Западе такой тип полузащитника постепенно ушел в небытие. Найти кого-то типа Томаса Гравесена в ведущих командах Старого света сложно. И проблемы со здоровьем обоих выглядели хорошей возможностью сыграть с более современным вариантом в центре поля.

По крайней мере, так пытается с разным уровнем успеваемости делать "Шахтер". Наставник "горняков" Марино Пушич, учитывая возраст Степаненко, начал ставить на "легкомоторный" центр поля с Крыськивым, Бондаренко и главным активом команды – Георгием Судаковым. Вместо последнего как раз и можно было попробовать Ярмолюка. В отличие от звезды "Шахтера" и "динамовца" Николая Шапаренко он – инсайд другой породы. Если оба представителя УПЛ предпочитают опускаться "вниз" за мячом, то Ярмолюк наоборот, врывается "вверх", ища пространство в обороне соперника.

Следовательно, появление молодого хавбека "Брентфорда" в первой сборной было бы настоящей революцией. Публике же предложили максимум гибридные преобразования. Когда же список вызванных футболистов на замену рассмотреть подробнее, то вся революционность перемен превращается в "фугази" – фальшивку. Очевидно, Ребров изменил перечень фамилий в сборной Украины, но не собирается менять ее игру...