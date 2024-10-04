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Цыганков выбыл надолго: "Жирона" назвала срок восстановления украинца

Жирона, Пятница 04 октября 2024 18:56
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Цыганков выбыл надолго: "Жирона" назвала срок восстановления украинца Фото: Витктор Цыганков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрей Костенко

Испанская "Жирона" обнародовала результаты детального медицинского обследования Виктора Цыганкова после травмы, полученной в матче ЛЧ против "Фейеноорда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба.

"У Цыганкова повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Срок восстановления – 5 недель", – говорится в сообщении на странице клуба в соцсети.

Это значит, что футболист точно не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций – против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября). "Жирона" не сможет рассчитывать на украинца как минимум в четырех поединках Ла Лиги: с "Атлетиком", "Реал Сосьедадом", "Лас-Пальмасом" и "Леганесом". Также полузащитник гарантированно пропустит две игры в Лиге чемпионов – со словацким "Слованом" и нидерландским ПСВ.

Стоит отметить, что у Цыганкова не было нормальной подготовки к сезону. Хавбек сборной Украины после Евро-2024 лечил травму, а затем подхватил вирусное заболевание уже в лагере клуба. После восстановления он провел за "Жирону" восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее тренер Цыганкова раскрыл детали травмы, а инсайдер нашел экстренную замену в сборной Украины.

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