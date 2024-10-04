Цыганков выбыл надолго: "Жирона" назвала срок восстановления украинца

"У Цыганкова повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Срок восстановления – 5 недель", – говорится в сообщении на странице клуба в соцсети.

Это значит, что футболист точно не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций – против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября). "Жирона" не сможет рассчитывать на украинца как минимум в четырех поединках Ла Лиги: с "Атлетиком", "Реал Сосьедадом", "Лас-Пальмасом" и "Леганесом". Также полузащитник гарантированно пропустит две игры в Лиге чемпионов – со словацким "Слованом" и нидерландским ПСВ.

Стоит отметить, что у Цыганкова не было нормальной подготовки к сезону. Хавбек сборной Украины после Евро-2024 лечил травму, а затем подхватил вирусное заболевание уже в лагере клуба. После восстановления он провел за "Жирону" восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.