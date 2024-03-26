Ребров вернул звезду сборной Украины в заявку на матч за Евро-2024 против Исландии

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

Ребров вернул в заявку вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова. Он пропустил предыдущий матч национальной команды из-за повреждения. Зато потерял место в обойме его дублер из "Днепра-1" Алексей Гуцуляк. По возвращении Цыганкова защитник Валерий Бондарь сменил игровой номер на 19-й.

Также в заявку не попали защитники киевского "Динамо" Александр Караваев и Денис Попов, хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок и форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Они будут поддерживать "сине-желтых" с трибун. Эта же четверка исполнителей пропустила и поединок против Боснии.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Исландия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Валерий Бондарь, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат