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Реальность войны. Мобилизация в Украине продолжается, но никаких волн нет, - Минобороны

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине продолжается мобилизация с начала полномасштабного вторжения России. Потребности в привлечении новых бойцов зависят от развития ситуации на фронте, но никаких волн мобилизации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Маляр объяснила украинцам, как читать новости во время войны и не пугаться. В качестве примера она, в частности, выбрала тему мобилизации.

Она отметила, что мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента Владимира Зеленского.

"Если вы видите заголовки о мобилизации - это обыденная реальность войны, а не новость. Но для спокойного восприятия реалий нужно знать, что никаких волн мобилизации нет. Все идет в плановом порядке. Потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте - это очевидные вещи, это не новость", - подчеркнула Маляр.

Замминистра обороны также затронула новости о развитии событий на фронте. Так, она подчеркнула, что Россия до сих пор стремится захватить Украину, несмотря на военные поражения и неоправданные большие потери. Другое дело, по ее словам, что они не могут реализовать свою цель.

Маляр отмечает, что украинцы должны допускать и рассматривать все возможные сценарии развития событий, чтобы быть готовыми противостоять на любом направлении в любое время.

"Любые заголовки с предположением развития событий - это не новость, а только предположение. Все предположения имеют право на жизнь, но объективно существует лишь то, что сейчас происходит на фронте и то, что уже произошло. Из всех прогнозов этой войны точен только один - мы в ней победим", - подчеркнула она.

Также Маляр посоветовала при чтении заголовков с прогнозами о вероятности ракетных атак осознавать, что никто на 100% не знает, что будет в будущем. Она призвала всегда соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и понимать, что Воздушные силы сбивают подавляющее большинство вражеских ракет.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что в Украине могут усилить мобилизацию, если Беларусь получит ядерное оружие от России.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, какие бывают виды повесток.

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Мобилизация в Украине