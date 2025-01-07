Реальные зарплаты украинцев превысили довоенные, у айтишников - почти на 50%

Реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) в ІІІ квартале 2024 года превысили довоенный уровень на 7,2%. У ІТ-специалистов они выросли более чем на 45%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).

Как отмечается в отчете, зарплаты продолжают расти высокими темпами из-за дефицита работников. По данным Государственной службы статистики, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные - на 14,2% г/г (по расчетам НБУ согласно данным Госстата).

По расчетам НБУ, в большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты были выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Согласно косвенным показателям, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года, сообщили в НБУ.

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-сентябрь 2024 года на 22,2% до 20 592 гривен. Самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 37,7% до 50 752 гривен.

Отметим, инфляция в Украине существенно ускорилась и уже превысила 10%. Это приводит к замедлению темпов роста реальных доходов украинцев. В частности, реальные доходы пенсионеров фактически прекратили рост в 2024 году.