ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Реальные зарплаты украинцев превысили довоенные, у айтишников - почти на 50%

Украина, Вторник 07 января 2025 08:17
UA EN RU
Реальные зарплаты украинцев превысили довоенные, у айтишников - почти на 50% Фото: реальные зарплаты в Украине превысили довоенный уровень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) в ІІІ квартале 2024 года превысили довоенный уровень на 7,2%. У ІТ-специалистов они выросли более чем на 45%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).

Как отмечается в отчете, зарплаты продолжают расти высокими темпами из-за дефицита работников. По данным Государственной службы статистики, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные - на 14,2% г/г (по расчетам НБУ согласно данным Госстата).

По расчетам НБУ, в большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты были выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Реальные зарплаты украинцев превысили довоенные, у айтишников - почти на 50%

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Согласно косвенным показателям, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года, сообщили в НБУ.

Реальные зарплаты украинцев превысили довоенные, у айтишников - почти на 50%

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-сентябрь 2024 года на 22,2% до 20 592 гривен. Самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 37,7% до 50 752 гривен.

Отметим, инфляция в Украине существенно ускорилась и уже превысила 10%. Это приводит к замедлению темпов роста реальных доходов украинцев. В частности, реальные доходы пенсионеров фактически прекратили рост в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Национальный банк Украины
NEWS
Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб
Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги
Юлия Акимова, Юрий Дощатов Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги