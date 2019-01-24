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"Реал" повернувся на перше місце найприбутковіших клубів світу

Новини » Спорт    24.01.2019 - 13:26
"Реал" повернувся на перше місце найприбутковіших клубів світу
Фото: футболісти мадридського "Реала" (twitter.com/realmadrid)

Королівський клуб випередив "Ман Юнайтед", який опустився на 3 сходинку

Мадридський "Реал" став найприбутковішим клубом світу за підсумками сезону 2017/18. Дані про доходи футбольних клубів представила на своєму сайті аналітична компанія Deloitte.

"Королівський клуб", який минулого сезону у Києві втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, заробив 750,9 млн євро. "Вершкові" випередили "Барселону" (690,4) і "Манчестер Юнайтед" (666), який опустився з першого рядка на третю. Також місця в топ-5 зайняли чемпіон Німеччини "Баварія" (629,2) та чемпіон Англії "Манчестер Сіті" (568,3).

"Реал" став лідером рейтингу вперше з сезону 2014/15. Всього мадридський клуб в 12 раз завоював перше місце.

У Deloitte вказують, що на доходи клубів сильно впливає участь в Лізі чемпіонів, а також грамотна маркетингова політика.

Нагадаємо, останні роки найприбутковішим клубом був "Манчестер Юнайтед".

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