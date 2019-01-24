"Реал" повернувся на перше місце найприбутковіших клубів світу

Фото: футболісти мадридського "Реала" (twitter.com/realmadrid)

Королівський клуб випередив "Ман Юнайтед", який опустився на 3 сходинку

Мадридський "Реал" став найприбутковішим клубом світу за підсумками сезону 2017/18. Дані про доходи футбольних клубів представила на своєму сайті аналітична компанія Deloitte.

"Королівський клуб", який минулого сезону у Києві втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, заробив 750,9 млн євро. "Вершкові" випередили "Барселону" (690,4) і "Манчестер Юнайтед" (666), який опустився з першого рядка на третю. Також місця в топ-5 зайняли чемпіон Німеччини "Баварія" (629,2) та чемпіон Англії "Манчестер Сіті" (568,3).

Well done to those who correctly guessed Real Madrid - who returned to first place after generating record revenue of more than €750m, with FC Barcelona finishing second and Manchester United slipping to third place! Check out where your club ranked https://t.co/A6OOnmdmVD — Deloitte UK (@DeloitteUK) January 24, 2019

"Реал" став лідером рейтингу вперше з сезону 2014/15. Всього мадридський клуб в 12 раз завоював перше місце.

Congratulations to @RealMadridEn who are the highest revenue-generating club in the world for a record 12th time, and the first to record revenue of three-quarters of a billion Euros in one season! https://t.co/A4L6Bkwlp7 #DFML19 pic.twitter.com/l1qaWxrqXv — Deloitte UK (@DeloitteUK) January 24, 2019

У Deloitte вказують, що на доходи клубів сильно впливає участь в Лізі чемпіонів, а також грамотна маркетингова політика.

Нагадаємо, останні роки найприбутковішим клубом був "Манчестер Юнайтед".