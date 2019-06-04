"Реал" здійснив перший літній трансфер

Мадридський "Реал" оголосив про перехід форварда франкфуртського "Айнтрахта" Луки Йовіча. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Угода між "королівським клубом" і сербським футболістом розрахована на шість сезонів - до 30 червня 2025 року. Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження. Інших деталі трансферу не повідомляються, проте за даними ЗМІ, сума операції складе 65-70 млн євро.

У минулому сезоні Йович взяв участь в 32 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і 5 результативних передач.

Нагадаємо, "Реал" протягом тижня планує оголосити про ще двох трансферах.