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"Реал" – "Шахтер": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

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Мадрид, Понедельник 03 октября 2022 15:26
"Реал" – "Шахтер": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов Фото: Дани Карвахаль против Михаила Мудрика в сезоне 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером" рассудит бригада арбитров из Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

38-летний Иван Кружляк будет обслуживать поединок "сливочных" с украинским грандом. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Бронислав Ганцко и Ян Позор. Четвертый рефери – Петер Кралович.

С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать известный итальянец Массимилиано Иррати. Его помощником станет Овидиу Хацеган из Румынии.

Арбитр Кружляк уже судил матчи украинских команд, в том числе и "Шахтера". Для "горняков" словацкий судья – фартовый, ведь в поединках с ним донетчане только побеждали. В 2018 году "Шахтер" при судействе Кружляка одолел немецкий "Хоффенхайм" в группе Лиги чемпионов (3:2).

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.

К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.

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