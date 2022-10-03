"Реал" – "Шахтар": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги чемпіонів
Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 між мадридським "Реалом" і донецьким "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів зі Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
38-річний Іван Кружляк обслуговуватиме поєдинок "вершкових" із українським грандом. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Браніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертий рефері – Петер Краловіч.
Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме відомий італієць Массіміліано Ірраті. Його помічником стане Овідіу Хацеган із Румунії.
Арбітр Кружляк уже судив матчі українських команд, зокрема і "Шахтаря". Для "гірників" словацький суддя – фартовий, адже в поєдинках із ним донеччани лише перемагали. У 2018 році "Шахтар" за суддівства Кружляка здолав німецький "Хоффенхайм" у групі Ліги чемпіонів (3:2).
Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Реала" та "Шахтаря". Вагому перевагу фахівці віддають команді з Мадрида. Натомість вірогідність перемоги "гірників" менша за нічию.
До слова, на вихідних "Шахтар" розгромив "Металіст" у Львові та вийшов у лідери Прем'єр-ліги.
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