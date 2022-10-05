"Реал" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

"Реал" – "Шахтер"

5 октября, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Отечественный гранд подошел к двойному испытанию в еврокубках. В течение недели "горняки" дважды встретятся с действующим триумфатором турнира – "Реалом". В этом году команды в третий раз подряд попали в одну группу Лиги чемпионов. Пока противостояния имеют однозначные итоги: в сезоне 2020/21 дважды победил "Шахтер", в сезоне 2021/22 – две победы за "сливочными".

Сегодня даже самые большие оптимисты вряд ли верят в двойной успех представителя УПЛ. В течение года слишком многое изменилось. "Шахтер" овладел украинским вектором в комплектации команды и пытается держать уровень в новых реалиях. Пока получается неплохо – 4 очка в стартовых двух турах, что уже вдвое больше прошлогоднего фиаско.

Разница нового вояжа "горняков" в столицу Испании от двух предыдущих в падении класса исполнителей. Если год и два назад "Шахтер" ставил на качество и терпение соответственно, то теперь придется положиться на вторую категорию. Терпеть на "Бернабеу" нужно будет долго и много, а мельчайшая ошибка станет прологом к неудаче.

Сейчас "Реал" в отличной форме. Мадридцы делят с "Барселоной" лидерство в Ла Лиге (по 19 очков) и набрали максимум в Лиге чемпионов. Победа над "Шахтером" станет фактически гарантией выхода в плей-офф. Уникальный год с Мундиалем посреди сезона может сделать осень решающей порой в борьбе на нескольких фронтах, так что "сливочные" стремятся решить дела в еврокубках, чтобы взяться за чемпионат.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Куртуа, Себальос – Корниенко

Под вопросом: Модрич ("Реал")

Ориентировочные составы на матч "Реал" – "Шахтер"

"Реал": Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Старт группы F Лиги чемпионов в очередной раз доказал, что организованная команда может противостоять коллективу с высшим классом исполнителей. Именно так "Шахтер" победил РБ "Лейпциг" и удержал ничью против "Селтика". Но недаром одним из прозвищ "Реала" стал термин "галактикос". Команда Карло Анчелотти – действительно галактическая во всех компонентах. Поэтому для нее даже с небольшим количеством возможностей не составит труда победить. Но толика чуда все еще возможна.