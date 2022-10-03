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"Реал" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 03 октября 2022 12:00
"Реал" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: Лука Модрич и Тарас Степаненко будут бороться за контроль центра поля (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.

Перед очной встречей команды лидируют в квартете F. "Сливочные" набрали 6 очков в матчах с "Селтиком" и РБ "Лейпциг", а в активе "горняков" 4 пункта.

К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.

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