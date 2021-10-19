Жага помсти. Сьогодні "Шахтар" спробує продовжити успішні виступи проти "Реала" в ЛЧ

Сьогодні, 19 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у домашніх стінах зустрінеться з мадридським "Реалом". Після двох турів "вершкові" йдуть другими, а "гірники" - четвертими в групі D.

Як і в ситуації з "Інтером", "Реал" був суперником Українського клубу і минулого року на цій стадії ЛЧ. Тоді "гірники" святкували перемогу в обох матчах, хоч це і не завадило іспанцям посісти перше місце в групі. "Шахтар", до слова, в минулому сезоні був третім і продовжив євровесну в Лізі Європи.

Зараз же обидві команди підходять до особистої зустрічі, маючи по поразці від головної сенсації турніру - Тираспольського "Шерифа". Таким чином і "Шахтарю", і тим більше "Реалу" додаткової мотивації шукати не потрібно.

"Знаємо, що це буде дуже важливий матч для нас, особливо з урахуванням поразки в попередній грі вдома. У нас більше немає права на помилку. Ми повинні зіграти впевнено, сильно, віддати всі сили на полі", - зазначив напередодні матчу лідер "Реала" Лука Модріч.

Наставник" гірників " Роберто Де Дзербі, своєю чергою, зазначив, що відчуває хвилювання перед протистоянням.

"Тільки нерозумна людина не хвилювалася б. Сподіваюся, я досить розумний. Найголовніше - побачити наш прогрес, як ми поліпшили свій рівень. Це важливіше, ніж просто результат, - зазначив Де Дзербі, додавши, що не сильно звертав увагу на минулорічні результати "гірників" з "королівським клубом". - Не аналізував минулорічні матчі з "Реалом" і не спілкувався з Каштру. Звичайно, я дивився ці матчі. Вважаю неправильним порівнювати, як "Шахтар" грав у минулому сезоні і як грає в цьому. Багато всього змінилося - і для нас, і для "Реала".

Форма і кадрове питання

Щодо форми, то "Шахтар" до поєдинку підходить в хорошому настрої. У п'ятницю "гірники" знищили раніше дуже неприємного для себе суперника в рамках української Прем'єр-ліги - луганську "Зорю" 6:1. А ось мадридський клуб останнім часом грає не дуже успішно - слідом за поразкою від "Шерифа" в ЛЧ "вершкові" вже після перерви на матчі збірних поступилися "Еспаньйолу" в Ла-Лізі 1:2.

Також кожна з команд має кадрові втрати. У "Шахтаря" це раніше вибули Жуніор Мораес, Лассіна Траоре, Євген Коноплянка, а також травмувався напередодні Микола Матвієнко. У "Реала" точно не зіграють - дані Карвахаль, дані Себальос, Гарет Бейл, Іско, Лука Йович і Еден Азар. Під питанням участь Ферлана Менді і Марсело. Та й про дербі з "Барселоною", яке у "королівського клубу" відбудеться в неділю, 24 Жовтня, не варто - явно знадобитися ротація.

Також додатковий головний біль перед матчем у Києві має лідер атаки мадридців Карім Бензема. Завтра, 20 жовтня, у нього відбудеться судове засідання у справі можливому шантажі з боку Бензема його партнера по збірній Матьє Вальбуена, яке триває вже 9 років. Правда, чи буде сам француз на цьому засіданні, поки невідомо.

Орієнтовні склади

"Шахтар": П'ятов-Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі-Майкон, Степаненко-Тете, Патрік, Фернандо-Педріньо

"Реал": Куртуа - Васкес, Начо, Милитао, Алаба - Вальверде, Каземіро, Модріч, Кроос - Бензема, Вінісіус

Де дивитися

Поєдинок відбудеться о 22: 00 в Києві на НСК "Олімпійський". Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.