"Реал" против "Манчестер Сити" и другие противостояния: полное расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В стыковых играх принимают участие команды, которые в основном раунде финишировали на местах с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву в немецком Дортмунде. Там местная "Боруссия" сыграет против лиссабонского "Спортинга". Первая встреча соперников в Португалии завершилась уверенной победой финалистов прошлой ЛЧ - 3:0.

В 22:00 начнутся еще три поединка. В Париже продолжится французское противостояние в рамках континентального турнира. ПСЖ, который тоже обеспечил себе солидное преимущество неделю назад (3:0), повторно встретится с "Брестом". В нидерландском Эйндховене ПСВ попытается отыграть минимальное поражение от туринского "Ювентуса" (1:2). А в Мадриде зрители увидят продолжение самой статусной битвы данного этапа - "Реал" - "Манчестер Сити". Первый матч в Англии завершился в пользу действующего победителя ЛЧ (3:2).

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:00. К ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову присоединятся бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Перечень матчей среды в плей-офф Лиги чемпионов:

19:45, "Боруссия" Д - "Спортинг"

22:00, ПСЖ - "Брест"

22:00, ПСВ - "Ювентус"

22:00, "Реал" - "Манчестер Сити"

Анонс матчей 19 февраля

Сразу вынесем за скобки два противостояния: "Боруссия" - "Спортинг" и ПСЖ - "Брест". В обоих случаях хозяева сегодняшних матчей обеспечили себе неделю назад на выездах солидное преимущество (по 3:0) и сняли вопрос о победителях.

ПСВ - "Ювентус". Туринцы остаются единственной итальянской командой в плей-офф. "Милан" и "Аталанта" уже вылетели, причем от команд из Бенилюкса - "Фейеноорда" и "Брюгге" соответственно. У букмекеров "Ювентус" - явный фаворит. Но еще вчера таковыми называли и две другие итальянские команды.

"Реал" - "Манчестер Сити". Какие бы проблемы не переживали победители трех последних ЛЧ, поединок между ними - настоящее украшение вечера. "Сливочные" выиграли в Англии (3:2) и это дает им преимущество. Но сказать, что в паре что-то решено, не рискнет никто. Хосеп Гвардиола с "Ман Сити" еще никогда не побеждал на "Сантьяго Бернабеу". Возможно, мы станем свидетелями исторического события.