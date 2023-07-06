"Реал" оформил трансфер жемчужины сборной Турции перед носом "Барселоны"
Мадридский "Реал" закрыл переход атакующего полузащитника Арды Гюлера из стамбульского "Фенербахче".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Сливочные" продолжили курс на подписание талантливых исполнителей из разных уголков планеты. В чемпионат Испании переехал 18-летний турецкий хавбек.
Гюлер подпишет с "Реалом" контракт на 6 лет. Презентация новичка на "Бернабеу" назначена на 7 июля. Затем юный турок пообщается с медиа. Трансфер Гюлера обошелся мадридцам ориентировочно в 20 млн евро.
"Реал" увел хавбека из-под носа "Барселоны". Каталонцы несколько месяцев вели Гюлера, но договориться о переходе так и не сумели. В контракте Гюлера с "Фенербахче" была клаусула в размере 17,5 млн евро, но мадридцы согласились заплатить немного больше, чтобы закрыть трансфер.
Кто такой Арда Гюлер
Уроженец Анкары, воспитывался в структуре "Генчлербирлиги". В академию "Фенербахче" попал в 14 лет.
Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2021/22. В общей сложности провел в первой команде "желтых канареек" 51 матч, в которых забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Осенью впервые надел футболку взрослой сборной Турции (4 поединка, 1 гол).
Гюлера называют "турецким Месси", а кумиром таланта был многолетний лидер "Фенербахче" Алекс. Кроме позиции под нападающими, может исполнить роль инвертированного вингера – правофлангового исполнителя с рабочей левой ногой.
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