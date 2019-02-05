"Реал" незадоволений розкладом матчів перед іграми з "Барселоною"

У каталонців перед зустрічами в Кубку Іспанії буде більше відпочинку

Руководство "Реала" недовольно календарем матчей чемпионата Испании, которые пройдут перед полуфинальными встречами Кубка страны с "Барселоной". Об этом сообщает Marca.

"Сливочные" считают, что к ним отнеслись несправедливо, составив расписание, по мнению мадридцев, в пользу каталонского клуба, поскольку перед обоими матчами полуфинала Кубка страны "сине-гранатовые" получат дополнительные сутки отдыха.

Перед первой кубковой игрой, которая состоится завтра, 6 февраля, "Барселона" в чемпионате встретилась с "Валенсией" 2 февраля (2:2). Однако "Реал" свой матч провел на следующий день, 3 февраля, обыграв "Алавес" (3:0).

Аналогичная ситуация сложится и перед ответной встречей, которая запланирована на 27 февраля - "Барселона" сыграет с "Севильей" 24 февраля, в то время как "Реал" встретится с "Леванте" 25 февраля.

Добавим, что 3 марта "Реал" примет "Барселону" в 26 туре Ла Лиги

Напомним, Месси пропустил тренировку "Барселоны" перед матчем с "Реалом".