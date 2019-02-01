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"Реал" і "Барселона" зіграють між собою в півфіналі Кубка Іспанії

Новини » Спорт    01.02.2019 - 16:16
"Реал" і "Барселона" зіграють між собою в півфіналі Кубка Іспанії

Два класико поспіль відбудуться протягом 4 днів

За підсумками жеребкування 1/2 фіналу нинішнього розіграшу Кубка Іспанії "Барселона" і "Реал" посперечаються між собою за право зіграти в головному матчі турніру. Про це повідомляється в Twitter Федерації футболу Іспанії.

У другому півфінальному поєдинку зіграють "Валенсія" і "Бетіс". Перші матчі відбудуться 6 лютого, матчі-відповіді - 27 лютого.

 

Таким чином, уболівальників чекає три класико протягом місяця, два з яких пройдуть протягом чотирьох днів. Ще один матч між мадридською і каталонською командами запланований на 2 березня в рамках 26 туру Ла Ліги.

Фінал Кубка Іспанії відбудеться 25 травня на стадіоні "Бетіса" - "Беніто Вільямарін", трибуни якого розраховані на 61 тисячу глядачів.

Нагадаємо, "Барселона" провела переговори про повернення форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара. Водночас "Реал" відмовився від ідеї придбання бразильця.

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