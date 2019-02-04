Мессі пропустив тренування "Барселони" перед матчем з "Реалом"

Фото: Ліонель Мессі (facebook.com/LaLiga)

Форвард травмувався на грі з "Валенсією"

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі пропустив ранкове тренування команди, повідомляє sport.es.

Таким чином, під ще більшим сумнівом виявляється його участь в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії з "Реалом", який відбудеться у середу, 6 лютого, на "Камп Ноу".

Мессі отримав травму в грі чемпіонату Іспанії з "Валенсією" (2:2), в якій оформив дубль. Аргентинець отримував допомогу від медичного персоналу протягом п'яти хвилин, але зміг дограти поєдинок.

У той же час випробовував проблеми зі здоров'ям нападник "Барселони" Усман Дембеле повернувся до тренувань.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Ліонель забив 21 гол і віддав 10 результативних передач в 20 матчах. У Кубку країни в активі аргентинського форварда 2 м'ячі і 2 гольові паси в 2 зустрічах.

Нагадаємо, уругвайський форвард "Барселони" Луїс Суарес увійшов в історію каталонської команди.