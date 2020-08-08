"Реал" двічі не зміг обіграти "Манчестер Сіті" і вилетів з Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" вдома обіграв "Реал. Зустріч проходила на порожньому стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою з рахунком 2:1.

Англійська команда вийшла вперед вже на 9 хвилині гри зусиллями Рахіма Стерлінга. На 28 хвилині матчу Карім Бензема зрівняв рахунок. "Городяни" в середині другого тайму відзначились результативним ударом. Габріель Жезус скористався помилкою Варана і пробив точно в ціль повз вийшов на зустріч Тібо Куртуа.

Нагадаємо, у першій зустрічі "Манчестер Сіті" на виїзді вирвав перемогу у "Реала" з рахунком 2:1.

В 1/4 фіналу команда Пепа Гвардіоли зіграє проти "Ліона", який за сумою двох матчів пройшов "Ювентус" (1:0, 1:2).

Нинішній розіграш Ліги чемпіонів міг стати для "городян" останнім на кілька найближчих років, проте CAS скасував рішення УЄФА про дискваліфікацію "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.