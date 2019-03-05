Реал - Аякс: прогноз букмекерів

Фото: "Реал" - "Аякс" (twitter.com/realmadrid)

Фахівці вважають фаворитом мадридський клуб

"Реал" прийме на своєму полі "Аякс" у повторному поєдинку 1/8 фінала Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

5 березня 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Букмекери вважають мадридський клуб явним фаворитом протистояння. Так, контора Bet365 на перемогу гостей дає коефіцієнт 5,25, нічия оцінюється показником 4,33, а перемога господарів поля - 1,65.

William Hill дає наступні коефіцієнти на гру: перемога мадридців - 1,63, нічия - 4,33, перемога амстердамців - 5,00.

Букмекерська компанія Bwin ставки на перемогу "Реала" приймає з коефіцієнтом 1,57, а шанси на нічию і перемогу "Аякса" оцінили коефіцієнтами 4,00 і 5,50 відповідно.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса на два матчі в єврокубках за навмисну жовту картку в першій грі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Аякса (1:2).