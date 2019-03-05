Реал - Аякс: анонс матчу

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" на домашней арене примет амстердамский "Аякс" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "сливочных" явными фаворитами поединка. УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала" за умышленную желтую карточку в первой игре.

5 марта 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" сделал уверенный шаг к четвертой подряд победы в Лиге чемпионов. Первая игра завершилась выездной победой мадридцев со счетом 2:1. В составе "Аякса" голом отличился Хаким Зиех, а за "Реал" отличились Карим Бензема и Марко Асенсио. При всех проблемах "сливочных" вряд ли они умудрятся на Бернабеу упустить добытое преимущество.

После двух подряд домашних поражений в Эль Класико "Реал" обязательно постарается поднять себе настроение хорошей игрой против "Аякса". Астердамцам же терять нечего, а это значит, интрига жива.

В ответном матче за "Реал" не сыграет Серхио Рамос, получил два матча дисквалификации, а также травмирован Маркос Льоренте. "Аякс" из-за травмы не сможет рассчитывать на нападающего Хассана Банде.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа; Регилон, Варан, Начо, Карвахаль; Каземиро, Кроос, Модрич; Васкес, Бензема, Винисиус

"Аякс": Онана; Тальяфико, Блинд, де Лихт, Мазрауи; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зиеш