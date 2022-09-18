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Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон

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Неділя 18 вересня 2022 23:08
Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У США вважають, що реакцію Росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...", - сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо РФ ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.

"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - сказав він.

Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.

"У зв'язку з цим ми маємо дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - додав він.

Нагадаємо, що українські військові звільнили вже понад 421 населений пункт у Харківській області.

Вчора українським захисникам вдалося форсувати річку Оскіл.

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