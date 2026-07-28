Реактивный "Шахед" ударил по пятиэтажке в Харькове, есть пострадавшие

Российские войска 28 июля атаковали Харьков реактивным беспилотником типа "Шахед". Дрон попал в жилую пятиэтажку, возник пожар, количество пострадавших растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В 17:15 Терехов сообщил о попадании в Новобаварском районе Харькова.
Уже в 17.27 мэр уточнил, что российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар, к ликвидации последствий были привлечены все профильные службы.
Впоследствии Терехов сообщил, что речь идет о реактивном беспилотнике типа "Шахед". Из-за попадания загорелась кровля пятиэтажки, а всех жителей оперативно эвакуировали.
По состоянию на 17:44 было известно о двух раненых в результате российской атаки.
В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадала 67-летняя женщина . Медики оказали ей необходимую помощь.
Впоследствии Синегубов уточнил, что пожар на крыше дома охватил около 200 квадратных метров. Также взрывной волной повреждены окна в близлежащих многоквартирных домах и гражданский автомобиль.
По состоянию на 18:02 количество пострадавших выросло до пяти . Медики продолжают оказывать помощь людям, а на месте идет ликвидация последствий российской атаки.
Напомним, 26 июля российские войска нанесли удар "Бандеролью" по Слободскому району Харькова. Боеприпас попал в частный жилой дом, в результате чего погибла 40-летняя женщина, еще 12 человек пострадали, среди них двое детей.
Кроме того, в результате атаки было повреждено более десяти частных жилых домов.