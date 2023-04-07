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Реактивные двигатели с уничтоженной "Мрии" начали использовать на "Русланах"

Фото: реактивные двигатели с "Мрии" установили на "Русланы" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Инженеры ГП "Антонов" начали использовать двигатели из уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия" на своих самолетах Ан-124 "Руслан".

Об этом заявил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

“В общей сложности на Ан-225 шесть двигателей. Три из них мы демонтировали и отремонтировали. Два из них уже работают на самолетах Ан-124”, – заявил Саноцкий.

По его словам, в распоряжении авиакомпании "Антонова" пять работающих "Русланов". В настоящее время они базируются в аэропорту немецкого города Лейпциг.

Он также отметил, что двигатели с "Мрии" смогли поставить на "Русланы", поскольку оба самолета используют силовые установки одного типа Д-18Т. Перед российским вторжением с Ан-225 "Мрия" сняли один из двигателей, чтобы поставить на отправлявшийся в коммерческий рейс Ан-124.

Механизм работы ГП "Антонов" предусматривал ротацию двигателей между самолетами. Их снимали с неиспользуемых авиалайнеров и ставили на воздушные суда, которые имели заказы на перевозку грузов.

Напомним, что бывшему генеральному директору ГП "Антонов" сообщили о подозрении в служебной халатности. Из-за его действия транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован с аэродрома в Гостомеле.

Год назад "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора ГП "Антонов". Основанием для отстранения явилось служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

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АНТК им. АнтоноваМрия