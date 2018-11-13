Реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовий із зони ООС, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій особливо відзначив гуманітарну допомогу Литви для України

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовослужбовець, який ніс службу у зоні ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського парламенту.

Так, у рамках 9-ої Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму та Сенату Польщі та Ради Парубій взяв участь у зустрічі з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквєрнялісом. Також у зустрічі взяли участь голова парламенту Литви - Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський.

Під час свого виступу спікер ВР подякував прем’єр-міністру Литви і всьому литовському народу за підтримку України.

"Андрій Парубій особливо відзначив гуманітарну допомогу Литви для України. Зокрема, він зазначив, що реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовослужбовець - учасник війни на Донбасі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні анонсувалося, що у червні Болгарія прийме на реабілітацію українських військових, які отримали поранення в зоні бойових дій на Донбасі.

Як писало РБК-Україна згодом, у липні президент України Петро Порошенко ініціював створення трастового фонду НАТО для реабілітації українських військових, про що глава держави заявив у ході спільного з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифінгу.