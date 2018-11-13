ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовий із зони ООС, - Парубій

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 10:43
Реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовий із зони ООС, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій особливо відзначив гуманітарну допомогу Литви для України

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовослужбовець, який ніс службу у зоні ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського парламенту.

Так, у  рамках 9-ої Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму та Сенату Польщі та Ради Парубій взяв участь у зустрічі з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквєрнялісом. Також у зустрічі взяли участь голова парламенту Литви - Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський. 

Під час свого виступу спікер ВР подякував прем’єр-міністру Литви і всьому литовському народу за підтримку України.

"Андрій Парубій особливо відзначив гуманітарну допомогу Литви для України. Зокрема, він зазначив, що реабілітацію у Литві пройшов 221 український військовослужбовець - учасник війни на Донбасі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні анонсувалося, що у червні Болгарія прийме на реабілітацію українських військових, які отримали поранення в зоні бойових дій на Донбасі.

Як писало РБК-Україна згодом, у липні президент України Петро Порошенко ініціював створення трастового фонду НАТО для реабілітації українських військових, про що глава держави заявив у ході спільного з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифінгу.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового Польща закликала Україну та Литву разом протистояти російським провокаціям
Новини України Андрій ПарубійЛитвареабилитацияООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся