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Реабилитацию в Литве прошел 221 украинский военный из зоны ООС, - Парубий

Новости » Общество    13.11.2018 - 10:43
Реабилитацию в Литве прошел 221 украинский военный из зоны ООС, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий особо отметил гуманитарную помощь Литвы для Украины

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что реабилитацию в Литве прошел 221 украинский военнослужащий, который нес службу в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Так, в рамках девятого Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и Рады Парубий принял участие во встрече с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Также во встрече приняли участие глава парламента Литвы - Викторас Пранцкетис и маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

Во время своего выступления спикер ВР поблагодарил премьер-министра Литвы и весь литовский народ за поддержку Украины.

"Андрей Парубий особо отметил гуманитарную помощь Литвы для Украины. В частности, он отметил, что реабилитацию в Литве прошел 221 украинский военнослужащий - участник войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае анонсировалось, что в июне Болгария примет на реабилитацию украинских военных, получивших ранения в зоне боевых действий на Донбассе.

Как писало РБК-Украина позже, в июле президент Украины Петр Порошенко инициировал создание трастового фонда НАТО для реабилитации украинских военных, о чем глава государства заявил в ходе совместного с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифинга.

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Новости Украины Андрей ПарубийЛитвареабилитацияООС
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