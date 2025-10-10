ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Энергия, которая держит Украину": офлайн-дискуссия РБК-Украина о вызовах в энергетике (анонс и билеты)

Украина, Пятница 10 октября 2025 16:45
UA EN RU
"Энергия, которая держит Украину": офлайн-дискуссия РБК-Украина о вызовах в энергетике (анонс и билеты) Фото: РБК-Украина проведет офлайн дискуссию о ситуации в энергетике (колаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В понедельник, 20 октября, в Киеве пройдет форум "Энергия, которая держит Украину". Он станет первым в серии офлайн-дискуссий РБК-Украина, которые объединят представителей власти, бизнеса, громад и лидеров мнений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз мероприятия.

Участники вместе будут искать ответы на главные вызовы нового сезона и обсуждать возможности, которые открываются даже в условиях войны. Форум призван стать платформой для выработки решений, которые помогут укрепить энергетическую безопасность и экономическую устойчивость страны.

Подробнее о стоимости билетов и как их можно приобрести - по ссылке.

Программа мероприятия:

Панель 1: Свет есть или нет? Как держится энергосистема под огнем

Участники обсудят, как энергосистема Украины выдерживает массированные атаки и какие меры уже внедрены для стабильности. Особое внимание будет на подготовке к зиме, состоянии тепловой и атомной генерации, а также интеграции с европейской энергосетью.

Модератор: Александр Харченко, директор "Центра исследований энергетики"

  • Подготовка к зиме - Светлана Гринчук, министр энергетики
  • Состояние энергосистемы - Виталий Зайченко, председатель правления НЭК "Укрэнерго"
  • Интеграция в ЕС - Алексей Оржель, руководитель Секретариата Энергосообщества
  • Законодательные инициативы - Андрей Герус, председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ
  • Тепловая энергетика - Александр Фоменко, директор ДТЭК Энерго

Публичное интервью с топ-спикером

Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина

Панель 2: Газ на зиму. Газ, нефть и тепло: как избежать кризиса зимой?

Эксперты расскажут о стратегии накопления газа в хранилищах, возможностях импорта и перспективах собственной добычи. Также будет затронут вопрос сотрудничества с ЕС и роли международных партнеров в обеспечении стабильности.

Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина

  • Импорт газа на зиму - Сергей Корецкий, глава НАК "Нафтогаз Украины"
  • Собственная добыча газа - Евгений Бондаренко, исполнительный директор ДТЭК Нафтогаз
  • Европейский рынок газа - Алексей Ластовец, глава трейдинга Axpo Ukraine
  • Готовность ПХГ - Роман Малютин, директор "Укртрансгаза"
  • Сотрудничество с ЕС - Ден Йоргенсен, Еврокомиссар по энергетике (онлайн)

Панель 3: Энерго(не)зависимые. Рынок топлива и цены на АЗС зимой

Дискуссия сосредоточится на том, как изменилась структура топливного рынка и как реагируют трейдеры и АЗК на вызовы военного времени. Участники обсудят ценообразование, новые налоговые правила и развитие альтернативных видов топлива.

Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95

  • Эволюция топливного рынка - Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95
  • Тенденции рынка и роль АЗК - Юрий Кучабский, вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО
  • Риски и адаптация к новым реалиям - Юрий Ткачук, и.о. директора "Укрнафты"
  • Изменения в налогообложении - Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Украинский биоэтанол - Тарас Миколаенко, председатель Украинской ассоциации производителей биоэтанола

Панель 4: Инновации в энергетике: сториджи и распределенная генерация

Панель посвящена новым технологиям: накопителям энергии, биометану и локальным решениям для общин и бизнеса. Спикеры расскажут об инвестиционных возможностях и роли банков в финансировании таких проектов.

Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина

  • Крупнейший проект УЗЭ - Вадим Уткин, советник гендиректора ДТЭК ВИЭ
  • Управление распределенной генерацией - Александр Кисилев, руководитель направления распределенной генерации АО "ЭКУ"
  • Производство биометана - представитель МХП Эко Энерджи*
  • Паевые инвестиции в энергетику - Андрей Журжий, основатель Inzhur Energy
  • Роль финансовых учреждений - Евгений Мячин, директор департамента развития и поддержки бизнеса "Ощадбанка".

Подробнее о стоимости билетов и как их можно приобрести - по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
РБК-Украина
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит