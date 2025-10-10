"Энергия, которая держит Украину": офлайн-дискуссия РБК-Украина о вызовах в энергетике (анонс и билеты)
В понедельник, 20 октября, в Киеве пройдет форум "Энергия, которая держит Украину". Он станет первым в серии офлайн-дискуссий РБК-Украина, которые объединят представителей власти, бизнеса, громад и лидеров мнений.
Участники вместе будут искать ответы на главные вызовы нового сезона и обсуждать возможности, которые открываются даже в условиях войны. Форум призван стать платформой для выработки решений, которые помогут укрепить энергетическую безопасность и экономическую устойчивость страны.
Программа мероприятия:
Программа мероприятия:
Панель 1: Свет есть или нет? Как держится энергосистема под огнем
Участники обсудят, как энергосистема Украины выдерживает массированные атаки и какие меры уже внедрены для стабильности. Особое внимание будет на подготовке к зиме, состоянии тепловой и атомной генерации, а также интеграции с европейской энергосетью.
Модератор: Александр Харченко, директор "Центра исследований энергетики"
- Подготовка к зиме - Светлана Гринчук, министр энергетики
- Состояние энергосистемы - Виталий Зайченко, председатель правления НЭК "Укрэнерго"
- Интеграция в ЕС - Алексей Оржель, руководитель Секретариата Энергосообщества
- Законодательные инициативы - Андрей Герус, председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ
- Тепловая энергетика - Александр Фоменко, директор ДТЭК Энерго
Публичное интервью с топ-спикером
Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина
Панель 2: Газ на зиму. Газ, нефть и тепло: как избежать кризиса зимой?
Эксперты расскажут о стратегии накопления газа в хранилищах, возможностях импорта и перспективах собственной добычи. Также будет затронут вопрос сотрудничества с ЕС и роли международных партнеров в обеспечении стабильности.
Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина
- Импорт газа на зиму - Сергей Корецкий, глава НАК "Нафтогаз Украины"
- Собственная добыча газа - Евгений Бондаренко, исполнительный директор ДТЭК Нафтогаз
- Европейский рынок газа - Алексей Ластовец, глава трейдинга Axpo Ukraine
- Готовность ПХГ - Роман Малютин, директор "Укртрансгаза"
- Сотрудничество с ЕС - Ден Йоргенсен, Еврокомиссар по энергетике (онлайн)
Панель 3: Энерго(не)зависимые. Рынок топлива и цены на АЗС зимой
Дискуссия сосредоточится на том, как изменилась структура топливного рынка и как реагируют трейдеры и АЗК на вызовы военного времени. Участники обсудят ценообразование, новые налоговые правила и развитие альтернативных видов топлива.
Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95
- Эволюция топливного рынка - Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95
- Тенденции рынка и роль АЗК - Юрий Кучабский, вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО
- Риски и адаптация к новым реалиям - Юрий Ткачук, и.о. директора "Укрнафты"
- Изменения в налогообложении - Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Украинский биоэтанол - Тарас Миколаенко, председатель Украинской ассоциации производителей биоэтанола
Панель 4: Инновации в энергетике: сториджи и распределенная генерация
Панель посвящена новым технологиям: накопителям энергии, биометану и локальным решениям для общин и бизнеса. Спикеры расскажут об инвестиционных возможностях и роли банков в финансировании таких проектов.
Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина
- Крупнейший проект УЗЭ - Вадим Уткин, советник гендиректора ДТЭК ВИЭ
- Управление распределенной генерацией - Александр Кисилев, руководитель направления распределенной генерации АО "ЭКУ"
- Производство биометана - представитель МХП Эко Энерджи*
- Паевые инвестиции в энергетику - Андрей Журжий, основатель Inzhur Energy
- Роль финансовых учреждений - Евгений Мячин, директор департамента развития и поддержки бизнеса "Ощадбанка".
