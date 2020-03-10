РБ Лейпциг - Тоттенгем: прогноз букмекерів

"Тоттенхем" зіграє на виїзді з "РБ Лейпциг" у повторному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

10 березня 22:00

Лейпциг, стадіон "РБ Арена"

На думку букмекерів, фаворитом матчу є німецький клуб. На перемогу підопічних Юліана Нагельсмана приймають ставки з коефіцієнтом 1,65. Успіх англійського клубу оцінюють в 5,10. Нічийний результат зустрічі - 4,20.

Також на прохід "РБ Лейпциг" до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1,16, тоді як шанси команди Жозе Моурінью оцінюються в 5,74.

Попередня зустріч

"Тоттенхем" в першій грі поступився "Лейпцигу" з мінімальним рахунком. Єдиний гол в грі був забитий з пенальті, призначений за фол Девіса проти Лаймера і реалізований Вернером.

Шлях до 1/8 фіналу

В рамках групового етапу лондонський клуб, який є фіналістом минулорічного розіграшу турніру, посів друге місце, обійшовши "Олімпіакос" і "Црвену Звезду", але пропустивши вперед "Баварію". "Лейпциг" виграв групу, залишивши за собою "Ліон", "Бенфіку" і "Зеніт".