РБ Лейпциг - Тоттенгем: анонс матчу

Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенгем" (twitter.com/DieRotenBullen)

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" прийме англійський "Тоттенгем Готспур" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають німецький клуб беззаперечним фаворитом поєдинку. Фіналіст минулорічного розіграшу турніру в першій грі поступився з мінімальним рахунком.

10 березня 22:00

Лейпциг, стадіон "РБ Арена"

"Лейпциг" не тільки здобув важливу перемогу на виїзді, але і показало блискучу гру. Гості контролювали хід усього матчу, краще атакували і створили більше моментів. І хоча "Тоттенхем" додав у кінцівці, але протягом більшої частини поєдинку вони поступалися суперникам. І все ж результат першої гри ще зберігає інтригу в протистоянні.

Груповий раунд

"Шпроти" посіли друге місце в групі з "Баварією" (2:7, 1:3), "Олімпіакосом" (4:2, 2:2) і "Црвеною Звэздою" (5:0, 4:0). Німці фінішували на першому місці, у своєму квартеті вони зустрічалися з "Ліоном" (0:2, 2:2), "Бенфікою" (2:2, 2:1) і "Зенітом" (2:1, 2:0).

Внутрішня першість

"РБ Лейпциг" проводить напевно свій найкращий сезон. Команда знаходиться на другому місці в Бундеслізі і бореться за чемпіонство з "Баварією". "Тоттенхем" глибоко осів у турнірній таблиці АПЛ - восьма позиція.

Кадрова ситуація

У команді Моуріньо найважливіші виконавці будуть стежити за поєдинком з трибун - Кейн, Сон, Сіссоко, Бергвейн, Фойт.

Орієнтовні склади

"РБ Лейпциг": Гулач - Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн - Адамс, Лаймер, Забітцер, Анхеліньо - Вернер, Шик, Нкунку

"Тоттенхем": Льоріс - Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Санчес, Танганга - Уінкс, Ло Чельсо - Ламела, Лукас Моура, Аллі