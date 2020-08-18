РБ Лейпциг - ПСЖ: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" і ПСЖ визначать першого учасника фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Букмекери фаворитом зустрічі вважають паризький клуб.

18 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 18 серпня, в Лісабоні на стадіоні "Да Луш". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок "Лейпциг" - ПСЖ покаже телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 дограють у форматі "фіналу восьми", яка передбачає проведення одного матчу між двома командами на кожній стадії плей-офф.

Поєдинки проходять у серпні на нейтральних полях в Лісабоні без уболівальників на трибунах.