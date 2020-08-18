РБ Лейпциг - ПСЖ: анонс першого півфіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" і "ПСЖ" визначать першого учасника фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери фаворитом зустрічі вважають паризький клуб. Через коронавірус турнір дограють у форматі "фіналу восьми".

18 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Хто б не переміг в сьогоднішньому протистоянні, у фіналі найпрестижнішого єврокубка нас чекає як мінімум один новачок. "РБ Лейпциг" вперше вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, хоча проводить в турнірі лише другий сезон. ПСЖ регулярно бере участь в плей-офф єврокубків, однак до 1/2 фіналу дійшли вперше з 1995 року.

Попередні стадії

У чвертьфіналі обидві команди вирвали перемоги на останніх хвилинах. ПСЖ програвав "Аталанти" до 90 хвилини, але пройшов далі завдяки голам Маркіньоса і Ерік Чупо-Мотінга. До цього перемогу "Лейпцигу" над "Атлетіко" приніс Тайлер Адамс на 88 хвилині.

В 1/8 фіналу "бики" пройшли "Тоттенхем" (4:0 - за сумою двох матчів), французи обіграли дортмундську "Боруссію".

Що далі

Переможець сьогоднішнього поєдинку зустрінеться з "Баварією" або "Ліоном" у фіналі, який відбудеться 23 серпня на "Ештадіу ду Бенфіка" в Лісабоні. Другий півфінал запланований на завтра, 19 серпня.